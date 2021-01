Irgendwann reifte in mir die Überzeugung: Ich will das alles nicht mehr. Ich muss zu mir selber finden und lernen, was mir guttut. Über Umwege fand ich einen Psychosomatiker. Zugleich ging ich zu einem Physiotherapeuten. Ich begann wieder Sport zu treiben: Wenn ich joggen ging, fühlte ich mich besser. Das war so etwas wie ein erster Durchbruch. So konnte ich zum weniger starken Tramal wechseln.