Carina schaut nach vorn. Ihre Lehre abschliessen, ein paar Jahre arbeiten, auf langen Reisen erst Norwegen und Schweden entdecken und dann noch viel mehr von der Welt – das sind ihre nächsten Ziele. Natürlich denkt sie immer wieder an die Transplantation. Mit Sicherheit am Jahrestag im Februar. Wer ihr das Herz gespendet hat, weiss sie nicht, da Spender in der Schweiz anonym bleiben. Sie weiss nur, dass ein Spenderherz ungefähr gleich gross und schwer wie das eigene sein muss und wahrscheinlich von einem Kind in einem ähnlichen Alter stammte. An dieses Kind denkt Carina jeden Tag.