Schmerzmittel sollte man also nur bei akuten Schmerzen nehmen?

Schmerzmittel sind für akute Schmerzen entwickelt worden. Bei Schmerzen, die länger als drei Monate andauern, liegt ihre Wirkung bei gerade mal 8 bis 12 Prozent Schmerzreduktion. Die Wirksamkeit ist also ziemlich klein. Gleichzeitig nehmen wir bei regelmässiger Einnahme unglaublich viele Nebenwirkungen in Kauf. Paracetamol beispielsweise kann in höheren Dosierungen mit der Zeit zu Leberversagen führen. Daher sollte man Schmerzmittel nicht länger als drei Monate einnehmen.