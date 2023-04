Schlafwandeln ist eine Form der Parasomnie, so der medizinische Begriff für auffällige Verhaltensweisen im oder in Verbindung mit Schlaf. Wenn sie im Tiefschlaf auftritt, kann sie unter anderem verwirrtes Erwachen oder einen sogenannten Nachtschreck auslösen. «Vor allem Kinder sind davon betroffen Schlafstörungen bei Kindern «Guter Schlaf hängt davon ab, was wir erwarten» . Sie fangen dann mitten in der Nacht an, panisch zu schreien und zu weinen», erklärt Neurologe Philipp Valko, Leiter des Zentrums für Schlaf- und Stressmedizin Seefeld in Zürich. Obschon die Augen der Kinder in dieser Situation meist weit aufgerissen sind, reagieren sie nicht auf Ansprache. «Es kann vor allem für die Eltern ein traumatisches Erlebnis sein, ihre Kinder so zu sehen.» Doch er gibt Entwarnung: «Die Kleinen haben in der Regel bis am Morgen alles wieder vergessen.»