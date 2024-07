Einen Sinn kann sie ihrer Krankheit auch im Alter von 43 Jahren noch nicht abgewinnen. Und sie will sie auch nicht beschönigen. Aber sie hat allmählich gelernt, nicht an ihren Einschränkungen zu verzweifeln, sondern sich an dem zu freuen, was noch möglich ist. «Die Krankheit ist ein Teil meines Lebens, aber nicht der wichtigste.» An diesem Grundsatz arbeitet sie je länger, je erfolgreicher.