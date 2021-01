Mutter und Sohn leben in Basel. Das «Paradies» liegt in Volketswil bei Zürich, an der Fortsetzung der Umfahrungsstrasse. Es ist ein Gym für Menschen, die sich ohne Hilfe kaum auf den Füssen halten können oder zögerlich bewegen. Wegen eines Schlaganfalls, wegen Parkinson, wegen Multipler Sklerose. Oder wegen Spastik, wie Viktor.