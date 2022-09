Ständige Reparaturarbeiten

Selbstheilungskräfte arbeiten im Verborgenen. Man muss sie nicht aktivieren, wie es oft suggeriert wird. «Auch haben Selbstheilungskräfte nichts mit Alternativmedizin zu tun, sondern sind ein fest im Körper installiertes und in der Natur etabliertes biologisches Prinzip», sagt Claudia Witt, Direktorin des Instituts für komplementäre und integrative Medizin am Universitätsspital Zürich. Sie leisten unentwegt hervorragende Arbeit, im Körper und an der Psyche.