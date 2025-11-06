Preisdifferenz wegen Medikamenten-Knappheit?

Auf Anfrage teilt die Medienstelle der Galenica-Gruppe mit, es handle sich um ein frei käufliches Medikament. Preisunterschiede seien üblich und ergäben sich «aus Einkaufskonditionen, Logistikfaktoren und Marktgegebenheiten». Deshalb ist es möglich, dass die verschiedenen Marken unterschiedliche Preise haben, vergleichbar mit Coca-Cola oder Pepsi. Weiter zu unterscheiden sei, ob ein Medikament auf der Spezialitätenlisten (SL) des Bundes steht und der Preis entsprechend vom Bundesamt für Gesundheit reguliert wird oder ob es sich um frei käufliche Medikamente handelt.