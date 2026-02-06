Am besten ein Ritual

Ein elektronisches Patientendossier Elektronisches Patientendossier Die Gier nach Gesundheitsdaten könne in Zukunft bei alledem Hilfe leisten, sagt Dieter Conen von der Stiftung Patientensicherheit. Doch die elektronische Lösung werde wohl nie ganz den individuellen Bedürfnissen gerecht, denn jede Leber und Niere arbeitet die chemischen Wirkstoffe im Alter unterschiedlich effektiv ab. «Patientinnen und Patienten sollten es zum Ritual machen, ihren Medikamentenplan zu jedem Arztbesuch mitzunehmen und um jede neue Verschreibung ergänzen zu lassen.» Mindestens einmal im Jahr solle man alle Medikamente zur Hausärztin mitbringen, mit ihr zusammen den Plan aktualisieren und jedes Mittel kritisch hinterfragen.