Mit zunehmendem Alter hakt es hier und dort. «Ab 65 haben die meisten mindestens drei Diagnosen. Zum Beispiel Diabetes, Blutdruck, Cholesterin Arteriosklerose Die Mär vom bösen Ei , Arthrose oder chronische Bronchitis», sagt Dieter Conen, Fachhochschulrat und Vertreter des Fachbereichs Gesundheit an der Kalaidos Fachhochschule. Das addiert sich schnell auf täglich fünf bis sechs Medikamente. Hinzu kommt die Selbstmedikation mit Mineralien, Vitaminen und frei verkäuflichen Schmerzmitteln. Oft ergibt sich so ein gefährlicher Mix.

«Mit der Zahl der Mittel steigt das Risiko für Wechselwirkungen stark», sagt Alexander Vögtli, Apotheker in Disentis GR und Betreiber des Internetportals Pharmawiki. Viele Wirkstoffe beeinflussen sich gegenseitig, Nebenwirkungen können sich verstärken. Das passiert nicht nur bei Medikamenten, sondern auch bei Nahrungsergänzungsmitteln, Getränken, Rauschmitteln und pflanzlichen Heilmitteln.

Ausgebremst

Wechselwirkungen können Beschwerden verursachen wie Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Verstopfung, Kopfschmerz oder Schwindel. Aber es kann auch richtig gefährlich werden: Die Kombination einiger Schmerzmittel mit Gerinnungshemmern erhöht die Gefahr von Blutungen, manche Mittel gegen Osteoporose behindern sich gegenseitig, Magensäureblocker bremsen Antibiotika und Blutverdünner. Manche Herzmittel behindern Asthmaarzneien, Viagra und Herzmittel lassen den Blutdruck sinken. Selbst Johanniskraut drosselt Entzündungshemmer (siehe Tabelle «So reagieren Medikamente miteinander»).

Ein weiterer Effekt von zu vielen Medikamenten: Manche sind damit überfordert oder bestimmen selbstherrlich, was für sie gut ist. «Tatsächlich nimmt nur jede zweite Patientin, jeder zweite Patient seine Dauermedikation wie vorgeschrieben ein. Die anderen variieren bewusst oder unbewusst», sagt Marjan van den Akker, die an der Uni Frankfurt den Lehrstuhl für Multimedikation leitet. Etwa jeder dritte Patient wisse nicht vollständig, wofür er welche Tablette einnimmt. Entsprechend gering sei die Motivation, sich an die Verschreibung zu halten.

Einzelne machten mal Pause, zum Beispiel: «sonntags medikamentenfrei» oder auf Reisen. Andere variieren Dosis oder Einnahmezeitpunkt. «Wer zum Frühstück viele Tabletten mit Wasser einnehmen muss, ist schon davon satt, also wird über den Tag verteilt.»

Nicht selten führt eine solche aus dem Ruder gelaufene Medikation in die Notaufnahme. Fünf Prozent aller Spitaleinweisungen sind Folge nicht korrekter Medikamenteneinnahme, zeigen Studien. «Besonders gefährdet sind ältere, alleinstehende Männer», sagt van den Akker. Ihnen fehle eine Person, die ihnen etwas auf die Finger schaut.

«Ohne einen festen Hausarzt, der das alles im Blick hat, bekommt man diese Multimedikation nicht in den Griff», sagt Felix Huber, Zürcher Hausarzt und Präsident des Medix-Ärztenetzes. Seine Empfehlung: Die Hausärztin führt zusammen mit dem Patienten einen stets aktuellen Plan, der für jedes Medikament Einnahmezeitpunkt, Dosierung, Grund und gegebenenfalls die Dauer und den verordnenden Arzt enthält. Die Hausärztin weiss, wann ihr Patient zu einem Spezialisten geht, wie die Diagnose dort ausgefallen ist und was er verschrieben bekommen hat.

So laufen alle Fäden zentral zusammen. Etwaige Medikationsfehler oder Mehrfachverordnungen fallen auf. Zwischendurch oder beim Kauf frei erhältlicher Arzneimittel prüft die Stammapotheke Medikamente Polymedikations-Check? Was ist das? anhand des dort geführten Patientendossiers, ob die verordneten Mittel miteinander kompatibel sind.

Am besten ein Ritual

Ein elektronisches Patientendossier Elektronisches Patientendossier Die Gier nach Gesundheitsdaten könne in Zukunft bei alledem Hilfe leisten, sagt Dieter Conen von der Stiftung Patientensicherheit. Doch die elektronische Lösung werde wohl nie ganz den individuellen Bedürfnissen gerecht, denn jede Leber und Niere arbeitet die chemischen Wirkstoffe im Alter unterschiedlich effektiv ab. «Patientinnen und Patienten sollten es zum Ritual machen, ihren Medikamentenplan zu jedem Arztbesuch mitzunehmen und um jede neue Verschreibung ergänzen zu lassen.» Mindestens einmal im Jahr solle man alle Medikamente zur Hausärztin mitbringen, mit ihr zusammen den Plan aktualisieren und jedes Mittel kritisch hinterfragen.

Auch Hausarzt Felix Huber regelt das so. Er ist regelmässig überrascht, welcher Medikamentenmix dann auf dem Tisch landet. Zusammen mit dem Patienten prüft er, ob ein Mittel überhaupt noch sinnvoll ist, ob der Nutzen grösser als mögliche oder vorhandene Nebenwirkungen ist, ob die Dosis ohne Risiko gesenkt werden kann oder es eine überlegene Alternative gibt.

Danach verlassen viele die Praxis mit einem schlankeren Plan. «Säureblocker können sehr häufig abgesetzt werden, Cholesterinsenker sind ab einem bestimmten Alter sinnlos. Kalzium, Vitamin D und Magnesium braucht es fast nie. Und das Arthrosemedikament Condrosulf kann abgesetzt werden, weil es nichts nützt», sagt Felix Huber.

Zufriedener und gesünder

Häufig kann man auch Mittel weglassen, die eine gar nicht mehr akute oder nur noch mit schwachen Symptomen einhergehende Erkrankung therapieren. Oder versuchen, weniger störende Symptome nicht medikamentös zu behandeln.

Letztlich brauchen Patientinnen und Patienten Mut und Zeit, um den Medikamentenplan abzustimmen. «Der Benefit ist meist, dass sie zufriedener und gesünder sind, da sie sich auch verstanden fühlen», sagt Fachfrau van den Akker. Keinesfalls aber sollten Patienten in Eigenregie verordnete Medikamente absetzen oder reduzieren.

Hinweis: Dieser Artikel wurde erstmals am 16. September 2021 veröffentlicht. 

