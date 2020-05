Um solche Nebenwirkungen möglichst zu verhindern, gibt es strenge, international harmonisierte Zulassungsverfahren. Nachdem ein Impfstoff gezeigt hat, dass er im Tierversuch Tierversuche in der Schweiz Wie viel Leid darf sein? wirksam ist, beginnt die dreistufige klinische Testung. In Phase I untersuchen Mediziner an ein paar Dutzend Freiwilligen, wie der Mensch auf den Wirkstoff reagiert, ob etwa ernste Nebenwirkungen auftreten. Es folgt in Phase II mit mehreren Hundert Probanden der Test, ob und in welcher Dosis der Impfstoff wirksam ist. In Phase III muss sich dann an Hunderten bis Tausenden Menschen zeigen, ob die Vakzine sicher und wirksam ist.