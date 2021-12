Dazu wird beim Neurofeedbacktraining die Hirnaktivität gemessen und in den Computer eingelesen. Dort wird sie in ein akustisches oder visuelles Signal übersetzt, das der trainierenden Person die eigene Hirnaktivität anzeigt und klarmacht, in welche Richtung sie verändert werden sollte. Oft erfolgt das mit einem Computerspiel, in dessen Verlauf man dann allein per Hirnaktivität etwa auf einem Seil balancieren oder ein Flugzeug steuern soll. So können Kinder mit ADHS beispielsweise Konzentration einüben. Lernen, wie es sich anfühlt, diesen konzentrierten Zustand zu erreichen, damit sie dies später auch im Alltag einsetzen können.