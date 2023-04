Was in den Stunden nach der Ankunft des Genfer Teams in der Südschweiz genau passierte, ist umstritten, die Versionen der verschiedenen Beteiligten gehen diametral auseinander. Die Version des Top-Chirurgen Philippe Morel geht so: Es habe damals nach seiner Kenntnis in der ganzen Schweiz keinen Patienten gegeben, für den die Spenderleber infrage gekommen wäre. «Die Leber kam von einem Marginal Donor.» Das sind Spender, deren Organe sich eigentlich nicht für eine Transplantation eignen, etwa weil die Personen schon sehr alt sind oder an bestimmten Krankheiten wie etwa hohem Blutdruck leiden. «Wenn es aber für einen möglichen Empfänger keine Hoffnung mehr gibt, rechtzeitig zu einem anderen Spenderorgan zu kommen, es also um Leben und Tod geht, kann eine Verpflanzung trotzdem riskiert werden.»