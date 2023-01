Digitale Möglichkeiten

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie der Organspende-Wille digital aufbewahrt werden kann, also als digitale Karte auf einer App. Eine Lösung bietet zum Beispiel die Medical ID-App oder die Notfall-App EchoID. In solchen Apps kann der Entscheid für oder gegen die Entnahme von Organen, Geweben und Zellen festgehalten werden. Beim Eintritt in die Notfallstation eines Spitals wird auf dem Sperrbildschirm des Smartphones automatisch und ohne Eingabe des Entsperrungscodes die Organspende-Karte angezeigt.