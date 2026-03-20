Aktuelle Pollenprognosen – online oder via App

Die aktuelle Pollenprognose sowie Messwerte aus Orten in der gesamten Schweiz und viele weitere nützliche Informationen finden Sie bei MeteoSchweiz: www.pollenundallergie.ch.

Zum selben Thema bieten MeteoSchweiz und aha! Allergiezentrum Schweiz zudem die Smartphone-App «Pollen-News» an – erhältlich für iPhone und Android.