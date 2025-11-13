Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Immer kommt die Krankheit dann, wenn man sie nicht brauchen kann. Der kratzende Hals am Weihnachtsessen, die triefende Nase bei Ferienbeginn. Nicht immer lässt sich eindeutig sagen, ob es sich um eine Erkältung, Grippe, um die neueste Covid-Variante oder das RS-Virus handelt. Doch es gibt Anhaltspunkte zur Unterscheidung: