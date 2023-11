In 77,2 Prozent der untersuchten Zecken wurde mindestens ein nicht viraler Krankheitserreger gefunden. In Stadtgebieten waren es sogar 83,9 Prozent. In vielen Zecken fanden die Forschenden mehrere Krankheitserreger. Am häufigsten wurden Bakterien der Gruppe Rickettsien gefunden. Sie können Fieber, Schüttelfrost und Kopfschmerzen verursachen.