Die kantonalen Unterschiede sind laut der Plattform HPV Alliance Schweiz gross. So liegt die Quote etwa in Appenzell Innerrhoden noch unter 30 Prozent. Und damit deutlich unter dem Zielwert, den das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) festgelegt haben. Dieser ist neu nämlich bei 90 Prozent – vorher waren es 80 Prozent. Eine Quote von 90 Prozent sieht auch der europäische Plan zur Krebsbekämpfung bis 2030 vor.