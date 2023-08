Die lebensverlängernde Zahl von rund 4000 Schritten ist schnell erreicht. Das entspricht etwa drei Kilometern (bei 75 Zentimetern pro Schritt). In der Regel genügt es, in den Pausen und in der Freizeit öfter spazieren zu gehen und möglichst oft die Treppen zu benutzen. Oder in der Kaffeepause den am weitesten entfernten Kaffeeautomaten aufzusuchen.