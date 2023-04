Neben dem täglichen Training durch die Hausarbeit können Seniorinnen und Senioren ergänzend auch in einem Fitnesscenter gezielt an Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit oder am Gleichgewicht arbeiten. «Der Vorteil ist, dass dort individuell auf die eigenen Ziele eingegangen wird», sagt Physiotherapeutin Haag. Dass gezielte Bewegung neben der Hausarbeit Sinn ergibt, ist auch Günter Vock bewusst.