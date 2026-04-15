Der Beobachter berichtete im April 2025, dass die Aargauer Aufsichtsbehörden aufgrund einer Aufsichtsanzeige die Pallas-Kliniken unter die Lupe nehmen. Denn die Augenarztgruppe beschäftigt auffällig viele ausländische Augenärzte, die aufgrund von Zulassungsbeschränkungen Leistungen aber nicht selbst abrechnen können. Solche Ärztinnen und Ärzte müssen «unter Aufsicht und Verantwortung in räumlicher Nähe» eines zugelassenen Arztes arbeiten. Über diesen vorgesetzten Arzt werden dann die Behandlungen im Bereich der Grundversicherung abgerechnet.