Sonnencreme

Von Frühling bis Herbst ist es laut Kleeman unerlässlich, täglich Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor von mindestens 30 zu benutzen. Auch im Winter empfiehlt sie, wenn möglich jeden Tag Sonnenschutz einzustreichen. Zur Vorbeugung von Falten und Hautkrebs sei das der günstigste und beste Weg. Es gibt Sonnencremes, die feuchtigkeitsspendend sind und als Tagescreme funktionieren. Wichtig: Der Sonnenschutz sollte eine Kombination aus UVA- und UVB-Filtern enthalten. UVB-Strahlen bräunen die oberste Hautschicht und können Hautkrebs verursachen. UVA-Strahlen dringen tiefer in die Haut ein und fördern die Entstehung von freien Radikalen. Diese Moleküle schädigen die DNA der Zellen, was zu Falten und ebenfalls zu Hautkrebs führen kann.