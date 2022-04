Hornhaut kann sich auch an Händen, Knien oder Ellbogen bilden. «An den Händen gibt es häufig Schwielen an durch Beruf oder Hobbys mechanisch belasteten Stellen.» Plattenleger etwa können an den Knien Hornhaut bilden. An den Ellenbogen ist es hingegen meist raue Haut. «Hier kommt weniger eine Abtragung in Frage, sondern die Pflege mit aufweichenden und rückfettenden Cremes steht im Vordergrund», sagt Schlagenhauff.