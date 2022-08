Kennen Sie das? Frisch geduscht, Haare gewaschen, Zähne geputzt und Klamotten okay: Man fühlt sich gepflegt bis hinters Ohr. Nur die Fussnägel hat man vergessen. Macht nichts – rein in den Schuh, Zähne zusammenbeissen. Jetzt geht es noch. Doch spätestens am Abend wird man schmerzlich gelernt haben: Ohne gesunde Füsse läuft nichts so richtig.