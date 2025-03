Und wie schaffen sie das?

Indem sie ganz gezielt Schwellen in das Spiel einbauen, sogenannte Frustrationsmauern. Man kann eine gewisse Zeit spielen und wird so in das Game hineingezogen. Dann kommt man an einen Punkt, wo man die Wahl hat. Man kann den langweiligen, mit Frust behafteten und mühsamen Weg wählen, oder man kann sich diesen Weg ersparen, indem man für einen kleinen Betrag schneller ans nächste Ziel kommt. Ich gebe Ihnen ein fiktives Beispiel: In einem Spiel benötigen Sie eine bestimmte Anzahl Maiskolben, um einen Fluss überqueren zu können. Sie können die nun mühsam auf dem Feld zusammensammeln – oder Sie können die notwendige Anzahl Maiskolben kaufen und so den Fluss schneller überqueren. Das nennt man Dark Patterns, verborgene Muster, die im Spiel hinterlegt sind und die Spielenden zum Geldausgeben animieren.