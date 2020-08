Auch Mike Pennella hat neue Kontakte geknüpft. Vor kurzem gab er der Selbsthilfe eine zweite Chance. Über zehn Jahre später, aus eigenem Antrieb. «Es geht mir inzwischen gut. Aber mit 29 will ich mein Leben neu ausrichten», sagt er. In der Zwischenzeit wurde ihm auch Asperger diagnostiziert. Deshalb besucht er nun zwei Gruppen. «In einer sind wir zu fünft und haben viel Zeit für Gespräche. In der anderen sind wir viele, dafür kochen und essen wir nach jeder Sitzung.» Dieses Mal fühlt Pennella sich wohl, will länger bleiben. Vielleicht so lange wie Thomas Kuhn? Seit 15 Jahren ist er seiner Gruppe treu. Seine Frau ist im vergangenen Jahr gestorben, auf die Treffen möchte der 68-jährige Basler aber nicht mehr verzichten. Die Mitglieder sind gute Freunde geworden.