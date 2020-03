Um die Ängste in Schach zu halten, ohne die Augen vor der Realität zu verschliessen, empfiehlt es sich, sämtliche Fähigkeiten unseres Gehirns zu nutzen und uns nicht auf die simplen Reaktionen aus unserer Zeit als Höhlenmenschen zu beschränken. Wir können unsere Gefühle wahrnehmen, ohne uns überfluten zu lassen. Wir haben die Fähigkeit, die Angst nach unten zu regulieren in einen Bereich, in dem wir wieder gut funktionieren können und in dem uns trotz aktueller Widrigkeiten einigermassen wohl ist.