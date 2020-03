Das bestätigt Ursula Enderli, sie ist Familientherapeutin in Zürich und Leiterin der Jugendberatungsstelle Blinker. «Bei Familien, in denen es vorher schon nicht einfach war, brechen Konflikte durch die Ausnahmesituation hervor.» Diesen Familien rät sie, sich an Fachstellen zu wenden, wenn gar nichts mehr geht. «Meine Kolleginnen und Kollegen arbeiten auch während der Corona-Krise Solidarität in der Corona-Krise Rechtliche Fragen zur Nachbarschaftshilfe , momentan sind sie sogar gefragter als sonst.» Beratungen seien per Telefon oder Skype möglich. Ausserdem könnten sich Familien an Beratungsstellen wie die Dargebotene Hand unter der Nummer 143 oder an die Kinder- und Jugendberatung der Pro Juventute unter der Nummer 147 wenden.