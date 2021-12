In einem Selbstversuch zeigten Sie, wie Vivaldis «Vier Jahreszeiten» in Ihrem Gehirn alle Regionen aktivierte. Wie erklären Sie das?

Wenn ich diese Musik höre Die Macht der Klänge Was im Körper passiert, wenn wir Musik hören oder machen – und zwar in einem meiner Labore auf einem bequemen Stuhl sitzend, das Licht ausgeschaltet –, dann erkennt man, dass neurophysiologische Erregungswellen mein ganzes Gehirn erfassen. Da werden neben dem Hörkortex der Sehkortex, das Riechhirn, motorische Areale und viele andere Hirngebiete aktiv. Und das passt sehr gut zu meinen Gedanken, die beim Hören dieser Musik in meinem Gehirn generiert werden. Wenn ich den Herbst von Vivaldis «Vier Jahreszeiten» höre, sehe ich die farbigen Blätterwälder des Indian Summers vor mir. Ich habe den Geruch der von den Bäumen gefallenen und faulenden Blätter in meiner Nase. Ich empfinde die Ermüdungserscheinungen in meiner Muskulatur. Dies sind alles Erfahrungen, die ich Mitte der Neunzigerjahre in Connecticut gemacht habe.