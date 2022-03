Säuglinge sind über eine lange Zeit auf allumfassende Fürsorge angewiesen. Sie könnten sonst nicht überleben. Gesichert wird dieses Rund-um-die-Uhr-umsorgt-Werden durch angelegte Bindungsmuster bei den Kleinen; bei den Grossen wirkt das, was man Kindchenschema oder Jö-Effekt nennt. Diese biologisch stark wirkenden Muster garantieren, dass das Kind auch in Momenten, in denen die Liebe überstrapaziert wird – in schlaflosen Nächten Erschöpfung Wie finden Eltern genügend Schlaf? , bei stundenlangen Schreiattacken und so weiter –, keinen Schaden nimmt.



Es ist also überaus wichtig und sinnvoll, dass Eltern sich hier ein Stück weit der Selbstaufgabe hingeben.