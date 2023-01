Lästern hat mehrere Aspekte. Fast der wichtigste ist paradoxerweise der Beziehungsaspekt. Lästern ist der Versuch, eine Bindung zwischen zwei Personen Betriebsklima Wenns am Arbeitsplatz menschelt zu stärken, indem über Dritte beziehungsweise Abwesende gesprochen wird. Gestärkt wird also ein «Wir», indem über «die anderen» gesprochen wird. Dabei ist das Inhaltliche oft gar nicht so wichtig, und so sehen Sie den Mitarbeiter X später beim Mittagessen mit dem Mitarbeiter Y lachend zusammen.