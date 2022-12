Mental Load wirkt sich auch auf den Job aus. Sie hindere viele Frauen, sich in der Arbeitswelt zu entfalten, sich in der Politik einzubringen und gesehen zu werden, so Cammarata. Etwas, was unterschätzt werde, ergänzt Sabatella. «Wenn man sich ständig überlastet fühlt, vom Gegenüber alleingelassen, und kaum mehr Zeit für sich selbst findet, kann das zu emotionaler Erschöpfung, Schlafproblemen oder sogar depressiven Verstimmungen führen. Die Mental Load wird dann zur Overload, also zur mentalen Überlastung.»