Der fiktive Kollege

Eine andere Variante ist die der indirekten Konfrontation. «Stefan, ein guter Kollege von mir, würde jetzt intervenieren und darauf hinweisen, dass dieser Witz frauenfeindlich war.» Bei einer direkten Konfrontation, auch wenn sie gerechtfertigt ist, fühlen wir uns in die Defensive gedrängt und vor allem instinktiv bedroht. Die gefühlte Bedrohung kippt einen Schalter, und wir entwickeln einen Tunnelblick respektive vor allem ein Tunnelgehör und hören nur noch sehr selektiv. Das ist der Grund, weshalb wir aus dem Mitarbeitergespräch kommen und uns nur noch an den einen Satz erinnern können, in dem wir uns kritisiert fühlten, und nicht an die 25, in denen wir gelobt wurden.