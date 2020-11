Was sind die Folgen, wenn Jüngere auf echte Kontakte verzichten?

Beratungsstellen erhalten deutlich mehr Anrufe zum Thema Einsamkeit. Aber auch Depressionen, Angsterkrankungen und Drogenkonsum können die Folge sein. In anderen Altersgruppen kommt das deutlich weniger vor. Das hat auch mit unserem eher schwedischen Weg durch die Pandemie zu tun. Viel Lebensqualität haben wir aufrechterhalten. In England, wo harte Lockdowns durchgesetzt werden, erkranken auch Ältere öfter. Wichtig ist es jetzt, den Jungen trotz Krise den Übertritt in die Arbeitswelt zu ermöglichen. Wenn das misslingt, erodiert einer der wichtigsten Faktoren für spätere psychische Gesundheit: die Integration der Jungen in der Gesellschaft.