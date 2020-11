Die grösste Willenskraft braucht das in der halben Stunde, bevor Sie losgehen. Da überlegen Sie hin und her, ob Sie wirklich bei diesem Wetter nach draussen sollen. Da hilft es oft, sich sagen zu können, dass ja fünf Minuten reichen würden. Wenn Sie erst mal losgelaufen sind: Entscheiden Sie sich dann doch für die gewohnte, längere Route. Ideal ist ein Spaziergang im Wald Waldspaziergänge Darum tut uns der Wald so gut oder in sonstiger freier Natur.