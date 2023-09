Um die Fruchtbarkeit von Schweizer Männern ist es schlecht bestellt. Aktuelle Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO zeigen, dass jeder sechste zwischen 18 und 25 Jahren unfruchtbar ist. Entscheiden sich Paare für eine künstliche Befruchtung, liegt der Grund für die ungewollte Kinderlosigkeit in 35 Prozent der Fälle beim Mann.



Wie sich Lifestyle-Faktoren auf die Fertilität auswirken, warum Forschungsteams hormonaktive Substanzen verdächtigen, die Spermienqualität negativ zu beeinflussen, und wie zwei ungewollt kinderlose Männer doch noch Väter wurden, lesen Sie in «Jeder sechste Mann ist unfruchtbar».