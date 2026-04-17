Über 100 Millionen überwiesen – ohne Zulassung

Mit den jetzt offengelegten Verträgen wird auch klar, dass das BAG Moderna eine Summe von 108 Millionen Dollar überwies, bevor der Impfstoff nur schon zugelassen war. Die Zahlungen begannen mit einer Tranche von 45 Millionen, als die erste Vereinbarung unterzeichnet wurde («Memorandum of Understanding»). 15 Tage später folgten weitere 63 Millionen. Die restlichen 36 Millionen musste die Schweiz dem Konzern 15 Tage nach der Zulassung überweisen.