Machen Sie nicht die Faust im Sack. Handeln Sie. Gemeinsam mit uns. Bereits haben mehr als 42’000 Leute unterschrieben. Jede einzelne Unterschrift ist ein Signal an Politik und Tarifpartner: Wir lassen uns nicht länger ausschliessen. Zusammen können wir Druck aufbauen – für mehr Fairness, mehr Transparenz und ein Gesundheitswesen, das sich alle leisten können.