Schon über 42’000 Leserinnen und Leser des Beobachters haben sich entschieden, dem Schweizer Gesundheitswesen eine neue, wichtige Stimme zu verleihen: ihre eigene. Diese Stimme fehlt, wenn heute Krankenkassen, Ärzte- und Spitalverbände hinter verschlossenen Türen über Tarife und Preise verhandeln. Mit Ihrer Unterschrift können Sie das ändern und fordern: mehr Mitsprache bei Preisen und Tarifen im Gesundheitswesen!