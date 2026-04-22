Der Beobachter hat in den letzten zwölf Monaten intensiv und minutiös recherchiert, Missstände im Gesundheitswesen aufgedeckt, strukturelle Probleme benannt und Sparmöglichkeiten skizziert. Wir haben ganz genau hingeschaut. Und gesehen, dass die Kosten nicht nur bei den grossen medizinischen Eingriffen anfallen, sondern sich auch im Kleinen summieren.