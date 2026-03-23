Bis zu 19 Prozent der Kosten, die die Krankenkassen in der Grundversicherung bezahlen müssen, könnten eingespart werden. Und zwar ohne dass die Qualität der medizinischen Behandlungen darunter leiden würde. Mit anderen Worten: Als Patientinnen oder Patienten würden wir die Einsparungen gar nicht bemerken – als Prämienzahlende aber sehr wohl. Es geht um bis zu 8,4 Milliarden Franken. Das sind fast 1000 Franken, die jeder Krankenversicherte pro Jahr weniger bezahlen müsste. So lautet das offizielle Ergebnis einer Studie, die im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) verfasst wurde.