Teeland Grossbritannien

Mit diesem Statement outet sich der Sänger als typischer Engländer. In keinem anderen westlichen Land hat das Teetrinken Teerituale So unterschiedlich wird auf der Welt Tee getrunken eine solche Bedeutung wie in Grossbritannien. Aber auch ausserhalb der britischen Inseln hat die Popularität des Teetrinkens in den letzten Jahren enorm zugenommen.