Seither ist Noser wieder starker Raucher. Der langjährige Beobachter-Berater arbeitet heute bei der Kesb Winterthur-Andelfingen. Die Zigarette ist ihm zum Ritual geworden – nicht nur in Stresssituationen: morgens beim Aufstehen, in der Pause bei der Arbeit, beim Bier mit Freunden, abends vor dem Schlafengehen. Ein Ritual, das das Aufhören erschwert. «Der schwierigste Teil der Raucherentwöhnung ist die Frage, wie man Situationen verhindern oder verändern kann, in denen man bislang zur Zigarette gegriffen hat», sagt Isabella Sudano, die seit 16 Jahren in der Kardiologie des Zürcher Unispitals die Sprechstunde zur Tabakentwöhnung leitet.