Es ist ein wunderbares Gefühl, an einem heissen Sommertag den Durst zu stillen. Genug Flüssigkeit aufzunehmen, ist aber an jedem Tag des Jahres wichtig. Fachleute empfehlen, pro Stunde rund einen Deziliter zu trinken. «Als Faustregel gelten 1,5 bis 2 Liter Wasser pro Tag, die eine 70 Kilogramm schwere Person trinken soll», sagt Tobias Tritschler, Leitender Arzt der Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin am Inselspital Bern.



Die empfohlene Menge variiert, weil man bereits einen guten Teil der Flüssigkeit zu sich nimmt, wenn man sich an die Ernährungspyramide der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung mit fünf Portionen Gemüse und Früchten am Tag hält.