Irgendwann verfalle ich in einen Trott. Der Fluss links, das Feld rechts – ich nehme das alles kaum noch wahr. In Solothurn hat einer Zimtsohlen am Markt verkauft, gegen brennende Füsse und Fussschweiss. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich gähne und denke an den Rentner auf dem Schiff. Nun ist er in Biel, der Glückliche. Bei Brügg sehe ich drei Schwimmerinnen in roten Badanzügen, mit farbigen Gumminudeln. Ich denke an mein verstorbenes Grosi.