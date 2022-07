Wenn ich das Wort Polenta höre, begebe ich mich auf eine Reise in die Kindheit. Als Kind von Deutschschweizer Eltern im Tessin wusste ich noch kaum etwas über Polenta. Ganz anders war das bei unseren Freunden, den Tessiner Familien im Tal. Damals kam der Maisbrei bei ihnen praktisch jeden Tag auf den Teller: für den Zmittag frisch zubereitet, abends aufgewärmt und zum Zmorge manchmal kalt mit Konfitüre. Die grossen Kupferkessel, in denen sie die Polenta über dem Kaminfeuer gekocht haben, sind eine bleibende Erinnerung. Wer hätte gedacht, dass ich heute in der Bruzella-Mühle im Valle di Muggio Mais zu gelbem und rotem Polentamehl verarbeite?



Vor 25 Jahren suchten die Verantwortlichen des Museo Etnografico Valle di Muggio für die frisch renovierte Bruzella-Mühle ausdrücklich einen Mann, der den Knochenjob als Müller übernehmen und Polentamehl herstellen sollte. Ich fragte sie einfach: Was spricht gegen eine Frau? Die Herren haben mich zwar zuerst mit grossen Augen angeschaut, waren aber offen für meinen Vorschlag.