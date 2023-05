Mitarbeitende des BAZG überprüfen die Pakete, die via Onlineshopping vom Ausland in die Schweiz gelangen. Bei Verdacht auf ein illegales Produkt informieren sie die zuständige Behörde. Diese entscheidet über weitere Abklärungen und allfällige Massnahmen. Wie oft verbotene Produkte übers Internet verschickt und am Zoll gestoppt werden, kann Erny nicht sagen. Der Onlinehandel wird in den Statistiken nicht spezifisch ausgewiesen. «Produkte, die grösstenteils online bestellt werden und regelmässig am Zoll in grosser Zahl sichergestellt werden, sind verbotene Messer, Schlagstöcke oder ähnliche Waffen. Und gefälschte Markenartikel.» Im Jahr 2022 wurden 37’664 Fälschungen am Zoll gestoppt, die in die Schweiz importiert werden sollten.