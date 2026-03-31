Kanton Bern: Betrug?

Im Kanton Bern etwa droht einem der Briefmarken-Käufer gar eine Verurteilung wegen Betrugs, wie er dem Beobachter berichtet. Für ihn kam die Vorladung der Polizei aus heiterem Himmel. Nur weil Marken auf Onlineplattformen angeboten würden, müsse es sich nicht um Fälschungen handeln, sagt er. «Es ist völlig üblich, Briefmarken unter ihrem Wert zu kaufen.» Immer wieder würden Händler grössere Posten von unbenutzten Briefmarken anbieten, argumentiert er. Etwa aus Firmenliquidationen.