Alkohol für 13-Jährige

Auch Sucht Schweiz kritisierte Ende Juni den unkontrollierten Alkoholverkauf im Internet als «besorgniserregend». 93,8 Prozent der Jugendlichen hätten bei Testkäufen im vergangenen Jahr Alkohol Rauschtrinken Bis zum Filmriss erhalten. In 89 Prozent der Fälle sei dieser von Lieferanten gar direkt an 13-Jährige ausgehändigt worden. Zum Vergleich: Bei Testkäufen in Ladengeschäften sind 2021 in rund einem Drittel der Fälle Bier und Wein an unter 16-Jährige oder Spirituosen an unter 18-Jährige verkauft worden. Das ist eine Steigerung um 4,4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Grundsätzlich haben sich Ausweiskontrollen bei unklarem Alter in Ladengeschäften aber etabliert, und fehlbare Anbieter werden im Wiederholungsfall gebüsst.