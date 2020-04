Walter Kunz, Geschäftsführer des Schweizer Reise-Verbands (SRV) argumentiert aus Branchensicht: «Aussergewöhnliche Situationen benötigen aussergewöhnliche Massnahmen. In Italien, Frankreich, Belgien und Deutschland wurde entschieden, dass die Reisebüros die Rückzahlung in Form von Gutscheinen leisten dürfen. Dieses Thema ist hier zurzeit beim Seco hängig.» Der SRV empfehle seinen Mitgliedern, auf diesen Bescheid zu warten, bevor sie Rückerstattungen und/oder Gutscheine anbieten. «Zu erstatten in Form von Geld werden aber auf jeden Fall diejenigen Beträge sein, die der Kunde bereits bezahlt und das Reisebüro noch nicht an einen Leistungsträger überwiesen hat.»