Das böse Erwachen nach Black Friday – melden Sie uns Ihre Fehlkäufe
Drei Ärmel am Hemd, dafür keine Knöpfe? Nach dem Kaufrausch bei Temu, Shein und Aliexpress folgt nicht selten der Frust. Sind auch Sie betroffen? Dann schreiben Sie uns.
Veröffentlicht am 2. Dezember 2025 - 15:01 Uhr
Liebe Leserinnen und Leser
Ein Hochzeitskleid für 60 Franken, Samthosen für 14, ein Wintermantel für 30 und ein Kaschmirpulli für 24 – es sind wirklich verlockende Angebote, die Shein,Temu und Aliexpress in ihren Onlineshops feilbieten.
Konnten Sie bei diesen Preisen einfach nicht widerstehen? Haben Sie sich vielleicht von Black-Friday-Angeboten locken lassen und auf diesen Plattformen Kleidung bestellt?
Und waren Sie total enttäuscht, weil die Stücke zu klein oder zu gross sind, chemisch riechen oder miserabel verarbeitet und zugeschnitten sind? Oder weil das Material nicht das versprochene ist? Waren Nähte offen, Reissverschlüsse verkehrt montiert?
Melden Sie sich bei uns
Machen Sie einen Screenshot von der Bestellung und ein Foto von sich, auf dem Sie das Kleidungsstück tragen. Ihr Gesicht muss nicht sichtbar sein, ausser Sie wollen das.